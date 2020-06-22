Her huzurevinde doktor olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Selçuk, yıl sonuna kadar her huzurevinde bir doktorun görev yapacağını söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 09:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.