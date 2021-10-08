Hurda parçalarını toplayarak Go Kart aracı yaptı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye çalışanı Gökhan Özcan, hurda malzemelerden go-kart aracı yaptı. Doğanşehir Belediyesi tamirhanesinde ustabaşı olan 30 yaşındaki Özcan, 3 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek sanayiden hurda ve kullanılmayan parçalar toplamaya başladı. Özcan, belediyenin garajında boş kaldığı vakitlerde çalışarak benzinle çalışan 5 vitesli 70 kilometre hıza ulaşan bir araç yaptı.

Haberler - NTV 08.10.2021 - 15:30 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 15:38

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