İBB Arıtma Tesisi'nde "ters baktın" cinayeti! O anlar kamerada
Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arıtma Tesisi'nde çalışan bir kişi, Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini bıçaklayarak öldürdü. Personelin bıçaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, aynı mahalleden tanışıklıkları olan ikili arasında daha önceden husumet bulunduğu ve kavganın "ters bakma" nedeniyle çıktığı belirlendi.
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