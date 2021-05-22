İçinde binlerce liranın olduğu kasa sincaba emanet
Diyarbakır’da iş adamı ve hayvansever Mehmet Yüksel, yaralı halde bulduğu sincabı tedavi ettirdi. Kuyumcu dükkanında kalan sincap, iş yerinde sahibinden başka hiç kimsenin paraları kasadan almasına izin vermiyor.
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NTV 22.05.2021 - 12:36| Son Güncelleme : 22.05.2021 - 12:44
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