İcralık borçlar için devlet desteği

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutardaki icralık borcu tasfiye edilecek. Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan iki paketin ayrıntılarına NTV ulaştı. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynanlanan borçları devlet üstlenecek. Paketin ayrıntıları NTV'nin özel haberinde.
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NTV Haber 25.08.2022 - 01:11| Son Güncelleme : 25.08.2022 - 01:14
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