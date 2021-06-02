İETT otobüsünde alışık olunmayan bir yolcu!

İstanbul’da bu sabah, Alibeyköy hattında otobüse binenler görmeye pek de alışıdık olmadıkları bir yolcu ile karşılaştılar. Sahibiyle ön taraftaki koltuklardan birinde bir maymun vardı. Yolculardan biri maymunun her hareketini cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
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ntv.com.tr 02.06.2021 - 15:54| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 16:03
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