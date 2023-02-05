İstanbul'da Ataşehir D-100 karayolunda otomobil sürücüsü İETT şoförüne silah doğrulttu. Olayın ardından kimliği tespit edilen sürücü gözaltına alınırken evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından yapılan işlem yapılan 19 yaşındaki sürücü B.Ü., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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