İki kadın terörist sırt çantalarındaki bombayla kendilerini patlattı
Mersin Mezitli’de polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis ve bir vatandaş yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın teröristin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyla kendilerini patlattığını açıkladı. Patlama anına ilişkin turistlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.
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