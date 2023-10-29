İletişim Başkanlığı'ndan 100. Yıl Marşı: Sanatçılar seslendirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı yarışmasında birinci seçilen eseri, aralarında Şükriye Tutkun, Elif Buse Doğan, Sümer Ezgü, Alişan'ın da olduğu sanatçılar seslendirdi. Marşın sözleri İlker Kömürcü'ye, bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun klibi, "Her satırında milletimizin birliğini hissediyoruz" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.
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