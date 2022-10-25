İlker Yasin: Meslek öğretmenini, önderini kaybetti

Hayatını kaybeden duayen sunucu Halit Kıvanç'ın 1983'te maç spikerliğine vedasında mikrofonunu devrettiği spiker İlker Yasin, "Halit ağabeyle birlikte meslek bir öğretmenini, önderini, topluma yol gösterenini kaybetti" dedi.

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