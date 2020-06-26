İnternet kafeler açılıyor

Yaklaşık 3,5 aydır kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun salonları 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılıyor. Bu işyerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Yeni dönemde çalışanlar ve müşteriler maskeli olacak. Oyun üniteleri ve kişiler arasında en az 1 metre mesafe bulunacak.

NTV 26.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 18:03

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