İsias Otel davası ayrı görülecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği, 3 kişinin tutuklandığı İsias Otel davasının, Adıyaman'da tüm yıkılan binalar için hazırlanan çatı davadan ayrıldığını duyurdu. İsias Otel'in enkazında KKTC'den çoğu ortaokul öğrencisi 35 kişilik sporcu kafilesi yaşamını yitirmişti. Ayrıntıları NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı aktardı.
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