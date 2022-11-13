İşlettiği büfeyi soymak isteyen soyguncuları silahıyla kovaladı
Almanya’da yaşayan emekli öğretmen Alparslan Metin, işlettiği büfeyi soymaya kalkışan maskeli ve silahlı 3 hırsızı silah çekerek kaçırmayı başardı. 5 sene önce yine bir soygun girişimi yaşadığı için kasada silah bulundurduğunu anlatan Metin, ‘‘O zaman hırsız eşimin kafasına silah dayamıştı. Olaydan sonra yakalandı. Umarım bu 3 soyguncu da yakalanır’’ dedi.
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