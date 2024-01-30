İsrail'e soykırım suçlaması: Güney Afrika Adalet Bakanı NTV'ye konuştu
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e soykırım suçlamasıyla açılan davayı kabul etti, dosyayı görüşecek. Güney Afrika Cumhuriyeti hükümetine göre bu karar "uluslararası hukuk açısından bir zafer ve Filistin halkının adalet arayışı için bir dönüm noktası". Peki bu mücadelede Filistin'e destek veren ülke neden Güney Afrika? Hem bu soruyu, hem de mahkemenin ara kararını Güney Afrika Cumhuriyeti Adalet Bakanı Roland Lamola'ya sorduk. Özel Röportaj: Deniz Kilislioğlu.
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