İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yaşamını yitirenlerin tadilat için çalışan kişiler olduğunu söyledi. Vali Gül, "Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." diye konuştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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