İstanbul için sel riski sürüyor mü?

İstanbul; dünden beri önce Meteoroloji ve AFAD, sonra da İBB tarafından beklenen ani ve şiddetli yağışlara karşı uyarılıyor. Ancak sağanak hala İstanbul'da etkili olmadı. Peki bu kadar ciddi uyarılar sonrası yağış gelmemesinin sebebi ne ve İstanbul için risk sürüyor mu? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
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NTV Haber 11.08.2022 - 13:17| Son Güncelleme : 11.08.2022 - 14:14
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