İstanbul kar altında

İstanbul'un iki yakasında da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.