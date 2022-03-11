İstanbul kar altında

İstanbul'un iki yakasında da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerledi. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Haberler - NTV 11.03.2022 - 09:27 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 09:38

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