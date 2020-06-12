İstanbul trafiği salgın öncesi gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte mayıs ayında ulaşım yoğunluğunda ve sokağa çıkan insan sayısında artış kaydedildi. Toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 68, 60 yaş üstü yolcularda ise yüzde 78 artış görüldü.
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NTV 12.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 12.06.2020 - 17:17
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