İstanbul'a yeni taksi tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'a teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracağız" açıklaması sonrası başlayan tartışma sürüyor. Bağcılar'daki bazı taksi plakası sahipleri, İmamoğlu'na "İstanbul'u kilitleriz" sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu bu sözlere "Taksi ihtiyacına karar verecek makam, galericiler değildir" diye karşılık verdi.

NTV 18.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 12:21

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