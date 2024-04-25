İstanbul'da 23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pek çok okulda törenlerle kutlandı. Ancak İstanbul, Esenler'deki bir okulda kutlamalarda olay çıktı. İddiaya göre tören için okula gelen bir veli, çocuğuna düşük not verdiği gerekçesiyle Türkçe öğretmenine saldırdı.

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