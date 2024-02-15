İstanbul'da alkollü sürücü, aikido eğitmenine çarpıp kaçtı
Edirnekapı Şehitliği yolunda alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, taksiden inip kaldırımda bekleyen profesyonel aikido eğitmenine çarptı. Yerde yatan yaralı eğitmenin yerini değiştirmeye çalışarak sağlık durumunun kötüye gitmesine sebep olduğu iddia edilen sürücü, bir de eşinin "Alkollüsün, kaç" demesi üzerine olay yerinden kaçtı. Günler sonra polise teslim olan sürücü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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