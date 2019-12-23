İstanbul'da araçları kim çekecek? Aracı çekilen sürücü ne yapmalı? (İşte yanıtı...)
İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetinin durdurulmasıyla çekiciler yeniden gündeme geldi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sürücülere bu konudaki haklarıyla ilgili uyarıda bulundu. "Çekiciler her yanlış park edilmiş aracı çekemez" dedi. Peki araçlar hangi durumlarda çekilebilir? Hangi durumlarda sadece trafik cezası yazılır? İşte yanıtı... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)
23.12.2019 - 14:40| Son Güncelleme : 23.12.2019 - 14:42
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