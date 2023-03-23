İstanbul'da aynı et için 3 farklı fiyat

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği üyesi 2 bin 140 mağazada et ve et ürünleri Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla satılacak. Neki ne kadara satılacak ve kasaplarla arada nasıl bir fark oluşacak? NTV ekibinden Osman Terkan, Gaziaosmanpaşa'da fiyat sabitlemesi yapılan bir marketten son durumu anlattı. (Kamera:Önder Gündoğdu)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.