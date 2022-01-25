İstanbul’da çekici yolda kalanlara böyle yardım etti
İstanbul Arnavurköy’de bir çekici yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapanınca pek çok sürücü araçlarını bırakıp yürümeye başlamıştı. Bu sırada bir çekici sürücüsü de yoldaki vatandaşları aracına alarak taşıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.