İstanbul’da çekici yolda kalanlara böyle yardım etti

İstanbul Arnavurköy’de bir çekici yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle yol tamamen kapanınca pek çok sürücü araçlarını bırakıp yürümeye başlamıştı. Bu sırada bir çekici sürücüsü de yoldaki vatandaşları aracına alarak taşıdı.

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 10:59 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 11:11

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