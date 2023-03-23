İstanbul'da cipin yol ile bina arasındaki boşluğa düştüğü anlar

İstanbul Beykoz'da bir cip sürücüsü, navigasyona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol ile bina arasındaki boşluğa düştü. Çevredekiler hemen sürücünün yardımına koştu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken boşluktaki araç vinç yardımıyla çıkartıldı.

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