İstanbul'da cipin yol ile bina arasındaki boşluğa düştüğü anlar
İstanbul Beykoz'da bir cip sürücüsü, navigasyona bakarken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol ile bina arasındaki boşluğa düştü. Çevredekiler hemen sürücünün yardımına koştu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken boşluktaki araç vinç yardımıyla çıkartıldı.
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