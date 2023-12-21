İstanbul'da dehşet anları kamerada: Trafikte eşini dakikalarca dövdü
TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Alman plakalı lüks otomobilin sürücüsü O.M., eşi N.M. ile trafikte tartıştı. Adamın eşi N.M.'yi engelli çocuğunun yanında dakikalarca dövdüğü anlar, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Polisin tespit ederek ulaştığı kadın şikayetçi olmadı. Kadının kardeşi ise adamdan korktuğu için şikayetçi olamadığını iddia etti.
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