İstanbul’da demir sopalı vale dehşeti

İstanbul Karaköy’deki bir eğlence mekanında valelerle 5 kişilik bir arakadaş grubu arasında kavga çıktı. İddiaya göre, gençler araçlarını valeye vermeyip boş alana park etti. Otopark ücreti yüzünden başlayan kavga sırasında valeler gençlere demir sopalarla saldırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiğ o anlarda, sopalı saldırganlardan birinin yere düşen gence defalarca vurduğu görülüyor. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve ‘‘kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilen iki saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Demir sopalı saldırganların eğlence mekanındaki işlerine son verildiği öğrenildi.
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