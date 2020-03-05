İdlib zirvesinden ne bekleniyor?

İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenleniyor. Konferansa, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Moskova'da İdlib krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin'le kritik bir görüşme gerçekleştirecek. SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Dr. Murat Yeşiltaş, NTV ekibinden Baran Bila'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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05.03.2020 - 13:14| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 13:45
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