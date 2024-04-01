İstanbul'da ilçe ilçe seçim analizi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da seçimi önde tamamladı, oy oranını ciddi şekilde artırdı. 2019'daki seçimle kıyaslandığında, kazandığı hiçbir ilçeyi kaybetmedi bunlara 12 ilçe daha ekledi. 26 ilçeyi CHP'li başkanlar yönetecek. Bu ilçeler arasında, yöntemini 3 veya 4 dönemdir AK Parti'de olanlar da var. İşte ayrıntılar...
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