İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağış ne zaman sona erecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe öğle saatlerine kadar yağışın devam edeceğini belirterek, "Yarın ve sonraki günlerde kar yağışının şekli nasıl olacak, o önemli. Çarşamba gündüz saatlerinde ara verecek ama akşamında tekrar bastıracak gibi" dedi.

Haberler - NTV Haber 25.01.2022 - 00:03 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 01:25

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