İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsü olmadan hareket eden metrobüs karşı şeride geçti, duraktaki metrobüse çarptı. 9 kişinin yaralandığı kaza anı trafikteki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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NTV Haber 30.04.2022 - 04:12| Son Güncelleme : 30.04.2022 - 04:17
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