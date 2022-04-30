İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsü olmadan hareket eden metrobüs karşı şeride geçti, duraktaki metrobüse çarptı. 9 kişinin yaralandığı kaza anı trafikteki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberler - NTV Haber 30.04.2022 - 04:12 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 04:17

TÜRKİYE HABERLERİ