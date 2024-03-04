İstanbul'da okulda ihmal suçlaması: 6 yaşındaki çocuğun kafatasına 10 vida takıldı
Geçen hafta Ankara'da ilkokulda fenalaşıp ameliyata alınan ilkokul öğrencisi Mira Şahin'in ailesi olayda ihmal olduğunu öne sürmüştü. Benzer bir iddia da İstanbul'daki bir okuldan geldi. Nevzat ailesi, çocuklarının okulda başını çarptıktan sonra durumun kendilerine bildirilmediğini öne sürdü. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafasında kırıklar var. Aile karakola giderek okul yönetiminden şikayetçi oldu. (Haber: İlkay Dikici Kamera: Burak Sevinç)
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