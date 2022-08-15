İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Afet Koordinasyon Merkezi ve Meteoroloji İstanbul için yoğun yağış uyarısı yapmıştı. Bazı ilçelerde yağış başladı. Akşam saatlerine kadar yağmurla birlikte dolu ve fırtına da bekleniyor. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, son durumu anlattı.

Haberler - NTV Haber 15.08.2022 - 07:30 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 07:34

TÜRKİYE HABERLERİ