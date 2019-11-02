İstanbul'da sitede günlük ev kiralama kavgası kamerada

İstanbul Esenyurt'ta, bir sitenin yöneticileri ile sitede günlük ev kiraladıkları iddia edilen kişiler arasında kavga çıktı. Olay Esenyurt 'ta bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 5 ay önce göreve gelen yeni site yöneticisi Tacettin Taştanoğlu ile site sakini Oğuz E. ve Abdulkadir G. arasında, sitedeki bazı daireleri günlük kiraya verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Site bahçesinde karşı karşıya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Günlük ev kiralayan Abdülkadir G.'nin polis memuru kardeşi ile aynı sitede kalan başka bir sivil polis de kavgaya karıştı. Ellerinde bıçak bulunan site yönetimi ve arkadaşlarını silah tehdidiyle yere yatıran sivil polisler ekiplere haber verdi. Yere yatırılan site sakinleri kelepçelenip, yerde tekmelendikten sonra gözaltına alındı. Kavga büyüyünce gelen ekip biber gazı ile müdahale etti. gözaltına alınan 3 kişi, sivil polislerin kendilerini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.