İstanbul'da yakalanan PKK'lının görüntüleri ortaya çıktı
Terörle mücadele şubesi ekiplerince PKK terör örgütüne yönelik olarak İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanmıştı. Sahte kimlikle yakalanan Mehdi Mıhçı'nın, örgütün sözde özel kuvvetlerinin mensubu olduğu açıklanmıştı. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Soylu, Mehdi Mıhçı'nın Murat Karayılan ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Karayılan'ın talimatıyla gelen, bomba eğitimi veren,İstanbul'da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle yakalandı" ifadesini kullanmıştı. Mıhçı'nın İstanbul sokaklarında dolaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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NTV Haber 12.08.2022 - 19:02| Son Güncelleme : 12.08.2022 - 19:10
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