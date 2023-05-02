İstanbul'da yoğun nüfus korkutuyor

İstanbul'da nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor. Zaman zaman hareket etmek bile olanaksızlaşıyor. Beklenen Marmara depreminde bu şehir, bu kalabalığı kaldırabilir mi? Nüfus yoğunluğunu dengeleyebilmek adına hangi çözümlere başvurulabilir? İşte uzmanların yanıtı... (Haber: Beyzanur Özer)
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