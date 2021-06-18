İstanbul'da sağanak bir anda bastırdı

İstanbul’da bir anda bastıran yaz sağanağı hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı, ekipler tıkanan rögarları açmak için uğraştı. Sokakta olan vatandaşlarsa nereye saklanacağını şaşırdı.
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ntv.com.tr 18.06.2021 - 16:32| Son Güncelleme : 18.06.2021 - 17:02
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