İşte hemşireyi öldüren zanlının kaçış anı

İstanbul Kartal’daki bir aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez görevi başında silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Ömür Hemşire kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı rahmi Uygun Bağcılar’da yakalandı. Uygun olay yerinden kaçış anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
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