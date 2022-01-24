İşte karlı yolda hayat kurtaran önlemler

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getiriyor. Karda araç kullanmak birçok sürücü için kolay değil... Peki kaygan yollarda araç kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İleri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar, karlı yolda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı. (Haber:Onur Aksoy Kamera:Muhammet Tarakçı)

Haberler - NTV 24.01.2022 - 12:24 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 12:54

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