İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'ne gelerek saat 18.07’de patlamanın gerçekleştiği mağazanın önünde caddenin karşı tarafını cep telefonuyla görüntülediği anlar yer alıyor.
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