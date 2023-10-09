İzmir'de ev sahibini şaşırtan olay: Eve girdi ama hırsızlık yapmadı
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren bir kişi, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine gelen polislerin yakaladığı kişi, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" dedi. Ev sahibi, eve giren kişinin 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.
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