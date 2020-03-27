İzmir'in karantina adası

İzmir'in Urla ilçesindeki karantina adası Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanıldı. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsle birlikte ada bir kez daha akıllara geldi. 150 yıl boyunca işlevini koruyan ada birçok salgın döneminde önleyici oldu.
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NTV 27.03.2020 - 16:25| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 17:51
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