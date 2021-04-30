Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu

Çorum'da jandarma ekipleriyle birçok farklı operasyona katılan iz takip köpeği 'Hisar' emekliye ayrıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hisar bugüne kadar 178 görev icra etmiş, icra ettiği bu görevlerde 38 kayıp şahsın bulunması, 2 cinayet olayının çözülmesi ve 1 ateşli silahla kasten yaralama olayının çözülmesine katkıda bulunmuştur.'' denildi.
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NTV 30.04.2021 - 10:22| Son Güncelleme : 30.04.2021 - 10:40
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