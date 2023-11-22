KADEM'den yeni kampanya: "Şiddetsiz toplum güvenli gelecek!"
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), tüm dünyada varlığını sürdüren kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla hazırladığı kampanya kamu spotunu basına özel gösterimle sunan KADEM bu kez; "6284 Sayılı Kanunla Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" mesajı verdi.
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