Kadıköy'de denetime takılan sürücü: Emniyet müdürünü ara bunların hepsini alsınlar
İstanbul Kadıköy sahil yolu üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında çevrilen Ş. E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E., emniyet kemeri takmama nedenini "Hatalı sürücüleri size bildirmek için aceleyle geldim, kemer takamadım" sözleriyle savundu. O anları kayıt altına alan basın mensuplarına karşı sürücü Ş.E. "Kadıköy Emniyet Müdürü'nü ara, bunların hepsini alsınlar, neyi çekiyorsun sen. Olay olmadan kimse kimseyi görüntüye alamaz" dedi. Ş.E. hakkında 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 464 TL cezai işlem uygulandı.
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