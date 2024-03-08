Kadın cinayetleri nasıl önlenir?

Kadın cinayetleri, 2024'te çoğalarak devam etti. 27 Şubat'ta sadece bir gün içinde Türkiye'nin farklı illerinde 7 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Çeşitli kaynaklardan gelen verilere göre, 2023 yılında 300'ü aşkın kadın cinayeti işlendi. Neredeyse hergün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Kadına karşı işlenen suçlar için cezalar arttırıldı. Önleyici tedbirler arttırıldı. Ancak ona rağmen kadınlar öldürülmeye devam ediyor. (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cüneyt Ali Horozal-Cumhur Çatkaya)
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