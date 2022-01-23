Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşırdı

Karabük’te kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine, 6 katlı bir apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Bir anda kendini yerde bulan genç kız koşarak bir dükkana sığındı. Dükkan sahibi Ömer Lort ‘‘Ağlayarak bizim dükkana girdi. Yanağı şişmişti. Su verdik, sakinleştirmeye çalıştık. Şans eseri daha kötü sonuçlanmadı’’ dedi.
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