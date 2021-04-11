Kale direğinin altında kaldı

Adana’da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek arkadaşlarıyla futbol oynadı. Bir süre maç yapan Özbalık, direkte sallanmak isteyince kale üzerine düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'ın yardımına arkadaşları koştu. Karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alınan ve 7 gün yoğun bakımda kalan çocuğun tedavisi evde sürüyor. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 17:08| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 17:24
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