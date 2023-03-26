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Kalın: Yeniden Refah Partisi ile ilkeler üzerinden müzakere yürütüldü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayında soruları cevapladı. Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakına katılmasıyla ilgili sürecin detaylarını açıklayan Kalın, İlkeler üzerinden müzakere yürütüldü dedi. Son dönemde dış politikada öne çıkan başlıkları da değerlendiren kalın, kısa süre içinde Mısıra büyükelçi atanacağını söyledi.

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