Kamyonetin kasasını havuz yaptılar

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban çareyi, sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Evinin bahçesine getirdiği kamyonetin kasasını naylon brandayla kaplayan Çoban, suyla doldurup, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte sıcak havada havuz keyfi yaşıyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.05.2021 - 11:43| Son Güncelleme : 08.05.2021 - 11:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.