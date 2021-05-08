Kamyonetin kasasını havuz yaptılar

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban çareyi, sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Evinin bahçesine getirdiği kamyonetin kasasını naylon brandayla kaplayan Çoban, suyla doldurup, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte sıcak havada havuz keyfi yaşıyor.

NTV 08.05.2021 - 11:43 | Son Güncelleme : 08.05.2021 - 11:53

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